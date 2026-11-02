बस 500 रु जमा करें और घर पर जमकर करिए शराब पार्टी, आबकारी लेकर आया ऑफर

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली के मौके पर अगर आप दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने की सोच रहे हैं तो लाइसेंस जरूर ले लीजिए। इस साल 500 रुपये में घर या फिर निजी स्थल पर पार्टी का अस्थायी लाइसेंस मिलेगा। एक लाइसेंस एक दिन के लिए होगा।

इसी तरह से व्यावसायिक स्थल में अगर पार्टी करने का रहे हैं तो 11 हजार रुपये की फीस अदा करनी होगी। इसके लिए आपको आबकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा बल्कि विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में 75 हैं बार लाइसेंस, विभागीय अधिकारियों ने चलाया जांच अभियान जिले में 75 बार लाइसेंस हैं। दीपावली और होली के दौरान हर साल 65 से 80 अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं। सबसे अधिक लाइसेंस ताजगंज, जयपुर हाउस, कमला नगर, आवास विकास कॉलोनी सेक्टर एक से 16, शास्त्रीपुरम क्षेत्रों में लिए जाते हैं। इस साल दीपावली आठ नवंबर को है।