'पति से एक्स्ट्रा ड्यूटी कराते थे', आगरा DRM ऑफिस में रेलवे अधिकारी अभिषेक की मौत पर पत्नी का आरोप

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के सहायक परिचालन प्रबंधक अभिषेक कुमार कुशवाहा की रविवार रात 10:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अभिषेक का शव उनके चैंबर की कुर्सी में पाया गया। अभिषेक की पत्नी आस्था रानी ने परिचालन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्य के बोझ को लेकर आरोप लगाए हैं।

आस्था ने कहा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा उनके पति से अतिरिक्त ड्यूटी करवाई जाती थी, जिससे वह मानसिक तनाव में रहते थे। उनके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसके लिए अधिकारी दोषी हैं। कुछ यही आरोप अभिषेक की मां सुशीला देवी ने भी लगाए हैं।

रेलवे अस्पताल में रखा है शव सहायक परिचालन प्रबंधक अभिषेक कुमार का शव रेलवे अस्पताल में रखा हुआ है। बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

रेलवे क्वार्टर में ही उनका परिवार रहता था मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार का चार महीने पहले ही असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर के पद पर प्रमोशन हुआ था। इससे पहले वह उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के सतर्कता विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। रविवार को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीटी) के चलते उनकी ड्यूटी डीआरएम कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम में लगाई गई थी। रात 10 बजे तक ड्यूटी करने के बाद वह अपने चैंबर में पहुंचे थे।