यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा: आगरा के 20 विद्यालय सेंटर नहीं बनेंगे, 14 पहले से डिबार; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, आगरा। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र बनने की दौड़ से आगरा के 20 विद्यालय बाहर हो गए हैं। इनमें 14 विद्यालय पहले से डिबार हैं, जबकि छह विद्यालयों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई चल रही है या उनकी मान्यता प्रत्याहरित की जा चुकी है। चार विद्यालयों पर वर्ष 2029 तक परीक्षा केंद्र बनने की रोक है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में डीएम मनीष बंसल और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को आदेश जारी किया है। इसके आधार पर जिला स्तरीय परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी।

14 विद्यालयों हुए डिबार डिबार विद्यालयों में एमएम शेरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहजादी मंडी; किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बमरौली कटारा; नानिगराम उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुल्हारा सैंया; रोहता इंटर कालेज; डीएवी इंटर कालेज, मोती कटरा; एमएमएओ इंटर कालेज; श्री रफीक अहमद किदवई स्मारक इंटर कालेज, कागारौल; श्री शंकरलाल रामराज इंटर कॉलेज, लादूखेड़ा; पं. श्री जगन्नाथ प्रसाद इंटर कॉलेज।

डबरई शमसाबाद; त्रिवेणी देवी इंटर कॉलेज, गढ़सानी, श्रीमती भगवती देवी इंटर कॉलेज, शमसाबाद, जय धनौला मां इंटर कॉलेज, पुरा भक्तु धनौली कलां, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रिछोहा जगनेर और श्रीमती शांति देवी इंटर कॉलेज, गंगौर फतेहाबाद शामिल हैं। ये विद्यालय वर्ष 2018 से 2027 तक डिबार हैं।