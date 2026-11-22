जागरण संवाददाता, मथुरा। रांची बांगर टाउनशिप निवासी सपना चौधरी का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। बच्चू सिंह की पुत्री सपना को टीम में आलराउंडर के रूप में जगह मिली है। उनके चयन से परिवार और जिले के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है।

सपना उत्तर प्रदेश की महिला टीम के साथ ओडिशा में आयोजित होने वाली महिला टी-20 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गई हैं। उनके चयन को जिले की महिला क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए उपलब्धि माना जा रहा है।