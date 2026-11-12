बलिया की रितिका यादव का वॉलीबॉल की नेशनल टीम में चयन, 23 से 28 नवंबर के बीच खेलेंगी मुकाबला

जागरण संवाददाता, बलिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयी वालीबाल प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर-14 बालिका टीम में बलिया की रितिका यादव का चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 23 से 28 नवंबर तक महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित होगी।

नरही निवासी रितिका ने ब्लाक व्यायाम शिक्षक व प्रशिक्षक नीरज राय से वालीबाल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सितंबर में प्रयागराज में आयोजित प्रदेशीय विद्यालयी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ। प्रतियोगिता से पहले प्रदेशीय टीम का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा।