जागरण संवाददाता, सलेमपुर, (देवरिया)। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में उड़ान और इरादों में हौसला होता है। इस कहावत को सलेमपुर के पड़री तिवारी के राजस्व गांव मझवलिया की बेटी अक्षरा तिवारी ने सच कर दिखाया है। गांव की गलियों से क्रिकेट का ककहरा सीखने वाली अक्षरा अब भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

वर्ष 2026 में टीम में उनका चयन उनकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति अटूट समर्पण की बड़ी उपलब्धि है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाज और आलराउंडर अक्षरा की इस कामयाबी ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे देवरिया जिले को गौरवान्वित कर दिया है।

अक्षरा की इस कामयाबी के पीछे किसी बड़े क्रिकेटिंग माहौल से ज्यादा परिवार का भरोसा और उनका अपना जुनून रहा है। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का शौक था। पिता हरिशंकर तिवारी और भाई आराध्या तिवारी ने उन्हें खेल की शुरुआती बारीकियां सिखाईं। धीरे-धीरे शौक जुनून में बदला और अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया।

पिता ने हर कदम पर हौसला बढ़ाया तो अक्षरा ने भी अपनी प्रतिभा को तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए), वडोदरा की ओर से खेलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय किया है।

देवरिया से वडोदरा तक तय किया सफर

अक्षरा की शुरुआती शिक्षा देवरिया के जीवन मार्ग स्कूल में हुई। यहां उन्होंने नर्सरी से यूकेजी तक पढ़ाई की। इसके बाद माता-पिता के साथ गुजरात के वडोदरा चली गईं। मांजलपुर स्थित श्रेयस विद्यालय में कक्षा एक से नौवीं तक शिक्षा ग्रहण की। बाद में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई पूरी की।