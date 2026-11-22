जागरण संवाददाता, देवरिया। किसानों को उचित दर पर समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को जिले में आईपीएल कंपनी की डीएपी की एक रैक पहुंची। इससे प्राप्त 570 एमटी डीएपी और 450 एमटी टीएसपी उर्वरक सहकारी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों पर भेजे जाने लगे हैं। वहीं निजी क्षेत्र के उर्वरक प्रतिष्ठानों के लिए 300 एमटी डीएपी और 300 एमटी टीएसपी आवंटित किया गया है।

जिले को जल्द ही आईपीएल कंपनी से 1679 एमटी डीएपी की एक और रैक मिलने की उम्मीद है। इसमें से 1000 एमटी सहकारी क्षेत्र और 679 एमटी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा इफको कंपनी से भी 1600 एमटी डीएपी की रैक जल्द पहुंचेगी। इसका वितरण जिले के सहकारी उर्वरक प्रतिष्ठानों के माध्यम से कराया जाएगा।