जागरण संवाददाता, पथरदेवा। ग्राम गोठा रसूलपुर में मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत 116.06 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। देवरिया-हाटा मार्ग से रसूलपुर स्थित काली माता मंदिर तक 1.10 किलोमीटर लंबे मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया।

इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सड़क गांव के विकास, श्रद्धा और आवागमन की सुविधा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीणों को मंदिर तक पहुंचने के साथ ही आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों तक पक्की सड़क और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। पथरदेवा के हर गांव तक विकास पहुंचाना ही उनका संकल्प है।