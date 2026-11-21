ग्रामीणों की राह होगी आसान, देवरिया में 116 लाख की लागत से बनेगी सड़क
देवरिया के गोठा रसूलपुर में मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत 116.06 लाख रुपये की लागत से 1.10 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह सड़क गांव के विकास, श्रद्धा और आवागमन की सुविधा को जोड़ेगी।
HighLights
गोठा रसूलपुर में 116 लाख की सड़क का शिलान्यास हुआ।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 1.10 किमी मार्ग का उद्घाटन किया।
सड़क से गांव का विकास और मंदिर तक आवागमन सुगम होगा।
जागरण संवाददाता, पथरदेवा। ग्राम गोठा रसूलपुर में मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत 116.06 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। देवरिया-हाटा मार्ग से रसूलपुर स्थित काली माता मंदिर तक 1.10 किलोमीटर लंबे मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया।
इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सड़क गांव के विकास, श्रद्धा और आवागमन की सुविधा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी।
उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से ग्रामीणों को मंदिर तक पहुंचने के साथ ही आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांवों तक पक्की सड़क और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है। पथरदेवा के हर गांव तक विकास पहुंचाना ही उनका संकल्प है।