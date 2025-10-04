स्वास्थ्य कारणों से फिर रुकी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, दर्शन के लिए इंतजार करते रहे श्रद्धालु

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा उनके स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले दो दिनों से वह पदयात्रा नहीं कर रहे थे जिससे उनके दर्शन के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं को निराशा हो रही थी। श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने सूचना जारी कर श्रद्धालुओं से रात में पदयात्रा के दर्शन के लिए न आने का आग्रह किया है।

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार कर देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त करने वाले संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया गया है। संत पिछले दो दिन से पदयात्रा पर नहीं कर रहे थे।

दर्शन का इंतजार करते हैं श्रद्धालु देश के विभिन्न प्रांतों से आकर हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में उनके दर्शन के इंतजार में सड़क किनारे रात गुजार रहे थे। संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार को सूचना जारी कर संत की सुबह चार बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है।