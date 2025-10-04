Language
    स्वास्थ्य कारणों से फिर रुकी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, दर्शन के लिए इंतजार करते रहे श्रद्धालु

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:03 PM (IST)

    वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा उनके स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले दो दिनों से वह पदयात्रा नहीं कर रहे थे जिससे उनके दर्शन के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं को निराशा हो रही थी। श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने सूचना जारी कर श्रद्धालुओं से रात में पदयात्रा के दर्शन के लिए न आने का आग्रह किया है।

    स्वास्थ्य कारणों की वजह फिर रुकी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा। जागरण

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार कर देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त करने वाले संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया गया है। संत पिछले दो दिन से पदयात्रा पर नहीं कर रहे थे।

    दर्शन का इंतजार करते हैं श्रद्धालु

    देश के विभिन्न प्रांतों से आकर हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में उनके दर्शन के इंतजार में सड़क किनारे रात गुजार रहे थे। संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार को सूचना जारी कर संत की सुबह चार बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है।

    इसलिए जो भी श्रद्धालु रातभर रास्ते में खड़े रहकर संत प्रेमानंद के दर्शन को सड़क पर पहुंचते हैं, वे रात में पदयात्रा के दर्शन के लिए न पहुंचें। संत प्रेमानंद प्रतिदिन सुबह चार बजे छटीकरा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण शरणम आवसीय कालोनी स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग के रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में पदयात्रा करते हुए पहुंचते थे। ऐसे में पदयात्रा में संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए रात नौ बजे से ही पूरे रास्ते में देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालु डेरा डाल लेते हैं।