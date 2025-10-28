Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sant Premanand Maharaj: रिमझिम वर्षा में भी भक्तों को दर्शन देने निकले संत प्रेमानंद, तस्वीर आई सामने

    By Vipin Parashar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज रात में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। मंगलवार सुबह रिमझिम बारिश में भी वे भक्तों का इंतजार करते हुए पदयात्रा पर निकले। पिछले 15 दिनों से वे श्रीराधा केलिकुंज से 500 मीटर तक पदयात्रा कर रहे थे। एक हफ्ते पहले उन्होंने सुनरख मोड़ तक कार से जाकर पदयात्रा शुरू की।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। संत प्रेमानंद रात में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। करीब एक किमी लंबी पदयात्रा करने के लिए निकल रहे संत प्रेमानंद मंगलवार की भोर में रिमझिम वर्षा के बीच भी रात से उनके दर्शन का इंतजार कर रहे भक्तों को पदयात्रा के लिए निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले 15 दिन से वे श्रीराधा केलिकुंज से करीब पांच सौ मीटर तक पदयात्रा कर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। एक हफ्ते पहले संत प्रेमानंद श्रीराधा केलिकुंज से कार में बैठकर सुनरख माेड़ तक पहुंचते हैं और यहां से पदयात्रा करते हुए श्रीराधा केलिकुंज पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंगलवार हल्की बूंदाबांदी के बीच संत प्रेमानंद ने अपने भक्तों को निराश नहीं किया और रात्रिकालीन पदयात्रा के लिए पहुंच गए।