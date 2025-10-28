Sant Premanand Maharaj: रिमझिम वर्षा में भी भक्तों को दर्शन देने निकले संत प्रेमानंद, तस्वीर आई सामने

संवाद सहयोगी, वृंदावन। संत प्रेमानंद रात में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। करीब एक किमी लंबी पदयात्रा करने के लिए निकल रहे संत प्रेमानंद मंगलवार की भोर में रिमझिम वर्षा के बीच भी रात से उनके दर्शन का इंतजार कर रहे भक्तों को पदयात्रा के लिए निकले।

पिछले 15 दिन से वे श्रीराधा केलिकुंज से करीब पांच सौ मीटर तक पदयात्रा कर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। एक हफ्ते पहले संत प्रेमानंद श्रीराधा केलिकुंज से कार में बैठकर सुनरख माेड़ तक पहुंचते हैं और यहां से पदयात्रा करते हुए श्रीराधा केलिकुंज पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंगलवार हल्की बूंदाबांदी के बीच संत प्रेमानंद ने अपने भक्तों को निराश नहीं किया और रात्रिकालीन पदयात्रा के लिए पहुंच गए।