संत प्रेमानंद ने श्रीजी के संग मनाई दीपावली, अस्वस्थ होने के बाद भी नहीं छोड़ी अपनी नियमित साधना
राधा नाम के प्रचारक संत प्रेमानंद जी अस्वस्थ होते हुए भी अपनी साधना जारी रखे हैं। दीपावली पर, उन्होंने श्रीराधा केलिकुंज में श्रीजी के सामने फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई। संत ने श्रीजी के श्रीविग्रह के समक्ष उत्सव मनाया, और पालकी में श्रीजी के पहुंचने पर फुलझड़ियों से स्वागत किया।
संवाद सूत्र, वृंदावन। राधानाम का प्रचार प्रसार कर देश दुनिया में करोड़ों सनानियों को प्रभावित करने वाले संत प्रेमानंद इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन, अपनी नियमित साधना नहीं छोड़ी है। दीपावली के मौके पर संत प्रेमानंद ने श्रीराधा केलिकुंज में श्रीजी के सामने फुलझड़ी चलाकर दीपावली मनाई।
परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में दीपावली का उत्सव श्रीजी के संग मनाया। संत प्रेमानंद ने श्रीजी के श्रीविग्रह के समक्ष दीपावली मनाई। आश्रम में जब संत श्रीजी को पालकी में ेलेकर पहुंचे तो संत प्रेमानंद ने श्रीजी के समने फुलझड़ी चलाकर दीपावली मनाई।
