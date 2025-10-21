संत प्रेमानंद ने श्रीजी के संग मनाई दीपावली, अस्वस्थ होने के बाद भी नहीं छोड़ी अपनी नियमित साधना

राधा नाम के प्रचारक संत प्रेमानंद जी अस्वस्थ होते हुए भी अपनी साधना जारी रखे हैं। दीपावली पर, उन्होंने श्रीराधा केलिकुंज में श्रीजी के सामने फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई। संत ने श्रीजी के श्रीविग्रह के समक्ष उत्सव मनाया, और पालकी में श्रीजी के पहुंचने पर फुलझड़ियों से स्वागत किया।