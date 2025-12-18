Language
    Sant Premanand: जब हुई दो संतों की मुलाकात, आंखों से निकले आंसू...बयान कर गए दिल की बात

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    मथुरा में Saint Premanand महाराज की मुलाकात के दौरान दो संतों के बीच गहरा संवाद हुआ। इस भेंट में भावुकता का क्षण आया जब दोनों संतों की आँखों से आंसू छ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Saint Premanand: संत प्रेमानंद की गुरुवार को संत विनोद बाबा से मुलाकात हुई।

    संवाद सूत्र जागरण, बरसाना (मथुरा)। आंखों में आंसुओं की धारा बस जुबां पर राधा राधा नाम जपते हुए संत प्रेमानंद महाराज ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा से जब मिले तो संत विनोद बाबा भी उन्हें देखकर रोने लगे। दो संतों के इस अद्भुत मिलन को देखकर श्रद्धालु भी भाव विभोर हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब एक घंटे तक संत प्रेमानंद महाराज व संत विनोद बाबा के मध्य अध्यात्म को लेकर चर्चा हुई। गुरुवार को ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा सुबह नौ बजे अपने प्रिया कुंज आश्रम पर नित्य की भांति राधा नाम के भजन में मंत्रमुग्ध थे तभी अचानक प्रेमानंद महाराज उनके दर्शन करने उनके आश्रम पर पधारे।

    संत विनोद बाबा को देख प्रेमानंद महाराज भाव के आंसू रोने लगे तो विनोद बाबा भी उन्हें देखकर रोने लगे। दोनों संतों के अदभुत मिलन को देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। करीब दस मिनट तक जमीन में बैठकर दोनों संतों एक दूसरे को निहारते रहे।

    जिसके बाद संत विनोद बाबा ने प्रेमानंद महाराज के माथे पर चंदन का लेपन कर उनकी आरती उतारी तथा राधारानी परसादी चुनरी उड़ाई। वहीं प्रेमानंद महाराज ने भी विनोद बाबा की आरती उतारी। करीब एक घंटे तक संत प्रेमानंद महाराज प्रिया कुंज आश्रम पर रुके।

    इस दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि आपके दर्शन करूं, लेकिन स्वास्थ ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आ पाया। जिसके बाद संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि बरसाना वो दिव्य भूमि है जहां के कण कण में राधारानी आज भी नित्य विहार करती है। राधारानी की करुणा व कृपा से सबका उद्धार हो जाता है।

    बस राधा नाम के जप से हम सब बाधाओं से दूर हो जाते है। ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा ने संत की महिमा बताते हुए कहा कि संत कृपा के कभी भी राधारानी की कृपा नहीं हो सकती। राधारानी संतों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए राधारानी की कृपा के लिए संत का मार्गदर्शन जरूर होना चाहिए।

    संत प्रेमानंद महाराज के बारे बोलते हुए विनोद बाबा ने कहा कि आज आप पूरे विश्व में राधा नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हो। राधारानी की असीम कृपा हमेशा पर है। संत प्रेमानंद महाराज ने विनोद बाबा से कहा कि वो जल्द दुबारा अपने सभी शिष्यों के साथ उनके आश्रम पर आएंगे।

    वहीं उनके साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। वहीं संत प्रेमानंद महाराज के दर्शनों को सैकड़ों की संख्या में भक्त प्रिया कुंज आश्रम में उमड़ पड़े।