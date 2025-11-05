यूपी में 'जंगलराज'... सपा राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने उत्तर प्रदेश में 'प्रदेश में जंगलराज' होने की बात कही है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। सपा लगातार राज्य सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है और सरकार को विफल बता रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, सौंख। 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित भूमिगत हो गए हैं। पुलिस की आठ टीमें दोनों की तलाश में जुटी हैं, लेकिन चार दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन, कांग्रेस, रालोद व अन्य पार्टियों के पदाधिकारी भी गांव पहुंचे। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि प्रदेश में जंगलराज कायम है।
10 वर्षीय मासूम के दुष्कर्म के आरोपित हुए भूमिगत, तलाश में जुटी आठ टीमें
मगोर्रा थाने की सौंख चौकी क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय मासूम से शनिवार दोपहर दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से दो आरोपितों को चिन्हित किया। आठ टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी हैं। चार दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा है। मंगलवार को सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
सपा, कांग्रेस, भाजपा, रालोद समेत कई पदाधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से
जंगलराज कायम है। आरोप लगाया कि घटना के बाद भी अधिकारियों ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने फोन से एसएसपी श्लोक कुमार से वार्ता की और जल्द ही आरोपितों को पकड़ कर कठोर कार्रवाई करने की बात कही।
सपा नेता ठाकुर किशोर सिंह, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, गोल्डी शर्मा, लक्ष्मण कुशवाह मौजूद रहे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपक चौधरी अपने साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे। रालोद के ब्रज क्षेत्र के महासचिव सुरेश भगत ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, जिला महासचिव वैध मनोज गौड़, जिला उपाध्यक्ष अप्रतिम सक्सेना, जिला महासचिव हाशिम हुमेर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष डा.योगेश गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। उधर, भाजपा विधायक मेघश्याम सिंह भी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
