यूपी में 'जंगलराज'... सपा राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

संवाद सूत्र, जागरण, सौंख। 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित भूमिगत हो गए हैं। पुलिस की आठ टीमें दोनों की तलाश में जुटी हैं, लेकिन चार दिन बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन, कांग्रेस, रालोद व अन्य पार्टियों के पदाधिकारी भी गांव पहुंचे। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि प्रदेश में जंगलराज कायम है।

मगोर्रा थाने की सौंख चौकी क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय मासूम से शनिवार दोपहर दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से दो आरोपितों को चिन्हित किया। आठ टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी हैं। चार दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा है। मंगलवार को सपा के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

सपा, कांग्रेस, भाजपा, रालोद समेत कई पदाधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से जंगलराज कायम है। आरोप लगाया कि घटना के बाद भी अधिकारियों ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की। उन्होंने फोन से एसएसपी श्लोक कुमार से वार्ता की और जल्द ही आरोपितों को पकड़ कर कठोर कार्रवाई करने की बात कही।