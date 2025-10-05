Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संत प्रेमानंद की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने जारी की सूचना

    By Vipin Parashar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा उनके स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने यह सूचना जारी की है। देश भर से आए श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए सड़कों पर रात बिता रहे थे उनसे पदयात्रा के लिए न आने का अनुरोध किया गया है। संत प्रतिदिन सुबह चार बजे पदयात्रा करते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    संत प्रेमानंद की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित।

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार कर देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त करने वाले संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया गया है। संत पिछले दो दिन से पदयात्रा पर नहीं कर रहे थे। देश के विभिन्न प्रांतों से आकर हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में उनके दर्शन के इंतजार में सड़क किनारे रात गुजार रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार को सूचना जारी कर संत की सुबह चार बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है। इसलिए जो भी श्रद्धालु रातभर रास्ते में खड़े रहकर संत प्रेमानंद के दर्शन को सड़क पर पहुंचते हैं, वे रात में पदयात्रा के दर्शन के लिए न पहुंचें।

    संत प्रेमानंद प्रतिदिन सुबह चार बजे छटीकरा मार्ग स्थित श्रीकृष्ण शरणम आवसीय कालोनी स्थित अपने आवास से परिक्रमा मार्ग के रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में पदयात्रा करते हुए पहुंचते थे। ऐसे में पदयात्रा में संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए रात नौ बजे से ही पूरे रास्ते में देश के विभिन्न प्रांतों के हजारों श्रद्धालु डेरा डाल लेते हैं।