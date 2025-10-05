संत प्रेमानंद की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने जारी की सूचना

प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा उनके स्वास्थ्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने यह सूचना जारी की है। देश भर से आए श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए सड़कों पर रात बिता रहे थे उनसे पदयात्रा के लिए न आने का अनुरोध किया गया है। संत प्रतिदिन सुबह चार बजे पदयात्रा करते थे।

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम का प्रचार कर देश-दुनिया में ख्याति प्राप्त करने वाले संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य कारणों से ये निर्णय लिया गया है। संत पिछले दो दिन से पदयात्रा पर नहीं कर रहे थे। देश के विभिन्न प्रांतों से आकर हजारों श्रद्धालु पदयात्रा में उनके दर्शन के इंतजार में सड़क किनारे रात गुजार रहे थे।

संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम ने शनिवार को सूचना जारी कर संत की सुबह चार बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की सूचना दी है। इसलिए जो भी श्रद्धालु रातभर रास्ते में खड़े रहकर संत प्रेमानंद के दर्शन को सड़क पर पहुंचते हैं, वे रात में पदयात्रा के दर्शन के लिए न पहुंचें।