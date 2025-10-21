Language
    Saint Premanand Health: संत प्रेमानंद की फिर बिगड़ी तबीयत, सीटी स्कैन करवाया गया

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बिगड़ गई है। कमजोरी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और उपचार कर रही है। उनके भक्त उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

    वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद महाराज। फाइल

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। संत प्रेमानंद की एकबार फिर तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही है। संत प्रेमानंद के पेट में सूजन दिखाई देने पर चिकित्सकों ने सीटी स्कैन की सलाह दी। संत के अनुयायियों ने एक निजी लैब में संत प्रेमानंद के पेट की सीटी स्कैन करवाई है।

    पिछले दिनों रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी गई थी

     

    संत प्रेमानंद पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। पिछले दिनों रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी गई थी। लेकिन, स्वास्थ में कुछ लाभ होने पर संत प्रेमानंद रात ढाई बजे श्री राधा केलिकुंज से भक्तों को दर्शन देने के लिए करीब पांच सौ मीटर का रास्ता परिक्रमा मार्ग में तय करते थे। ऐसे में एक बार फिर से संत प्रेमानंद की तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार की सुबह मथुरा के बिड़ला मंदिर के समीप शैल सुधा पैथोलाजी लैब में सीटी स्कैन करवाया गया है।

     

    जांच को रखा रखा गुप्त

     

    संत प्रेमानंद की इस जांच को गुप्त रखा गया। यहां तक कि लैब में किसी के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। संत प्रेमानंद के आश्रम श्री राधा केलिकुंज में इस बारे में जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया।