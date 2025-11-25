Saint Premanand: क्याें बोले संत प्रेमानंद ? आज ये भी इच्छा पूरी हो गई... गोकुल में 'नंद के लाला' की जय, नंदभवन में हुए दंडवत

संवाद सूत्र जागरण महावन। भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में मंगलवार सुबह सवा आठ बजे विख्यात संत प्रेमानंद महाराज पहुंचे। उन्होंने ठकुरानी घाट पर यमुना महारानी का पूजन कर दूध अर्पित किया और चुनरी ओढाई। गोकुल के पंडित हर्ष मुखिया,अनूप शास्त्री, अतुल तिवारी, बालकिशन शर्मा द्वारा मंत्राचारण कर यमुना पूजन कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माखन मिश्री का भाेग लगाकर झूला झुलाया प्रेमानंद महाराज ने नंद किला नंदभवन में ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगा कर झूला झुलाया। संत प्रेमानंद महाराज का गोकुल में आगमन होने पर गोकुल वासियों की भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। हर भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शनों के लिए लालायित दिखा। गोकुल की गलियों में नंद के लाला की जय-जयकार होने लगी।

नंदभवन में ठाकुर को किया दंडवन प्रणाम नंदभवन नंद किला मंदिर परिसर में पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज ने ठाकुरजी को दंडवत प्रणाम कर ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाया। मंदिर के सेवायत पुजारी दीपू एवं अन्य पुजारियों ने सभी संतों का पटुका माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंदिर के सेवायत पुजारी दीपू ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए कहा, बाबा हमारौ लाला छोटो है जाय अपनी आंचल की छाय में छुपाय मत लै जइयौ... लाला पालने में झूला झूलते समय बाबा की डाढ़ी पकड़ कर लटक जाइवै। इतना सुन संत प्रेमानंद महाराज ठहाका लगा कर हंस पड़े।