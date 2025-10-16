Saint Premanand: जगद्गुरु राजेंद्रदास से मिलकर भावुक हुए संत प्रेमानंद, वृंदावन में हुई भेंट
वृंदावन से आई खबर के अनुसार, संत प्रेमानंद जी के अस्वस्थ होने की सूचना से संत समाज चिंतित है। मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु डा. स्वामी राजेंद्रदास उनसे मिलने पहुंचे, तो संत प्रेमानंद भावुक हो गए। दोनों के बीच धर्म पर चर्चा हुई और संत प्रेमानंद ने स्वामी राजेंद्रदास से विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या करने का अनुरोध किया।
संवाद सहयोगी, जागरण l वृंदावन। संत प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की खबर ने संत समाज में हलचल पैदा कर दी है। बुधवार को मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टर स्वामी राजेंद्रदास जब संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे तो संत प्रेमानंद भावुक हो उठे। स्वामी राजेंद्रदास ने संत प्रेमानंद को अपनी व्याख्या की गई विनय पत्रिका भेंट की। संत प्रेमानंद ने उनसे विनय पत्रिका के कुछ पदों की सस्वर व्याख्या करने का अनुरोध किया।
करीब 45 मिनट तक चली चर्चा
परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में बुधवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे मलूक पीठाधीश्वर व संत प्रेमानंद के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा चली। साधकों की मुलाकात में धर्म की रसवर्षा हुई। संत प्रेमानंद ने स्वामी राजेंद्रदास का माल्यार्पण कर स्वागत किया और भावुक होकर गले लगा लिया।
