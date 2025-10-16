Saint Premanand: जगद्गुरु राजेंद्रदास से मिलकर भावुक हुए संत प्रेमानंद, वृंदावन में हुई भेंट

संवाद सहयोगी, जागरण l वृंदावन। संत प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की खबर ने संत समाज में हलचल पैदा कर दी है। बुधवार को मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टर स्वामी राजेंद्रदास जब संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे तो संत प्रेमानंद भावुक हो उठे। स्वामी राजेंद्रदास ने संत प्रेमानंद को अपनी व्याख्या की गई विनय पत्रिका भेंट की। संत प्रेमानंद ने उनसे विनय पत्रिका के कुछ पदों की सस्वर व्याख्या करने का अनुरोध किया।