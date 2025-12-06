Saint Premanand: जाम में फंसी संत प्रेमानंद की कार तो उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिष्य ने संभाली स्थिति

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। गिरिराजजी की परिक्रमा करने शुक्रवार की सुबह श्रीराधा केलिकुंज से निकले संत प्रेमानंद की कार सामने से आ रहे चार पहिया वाहनों के कारण जाम में फंस गई। कार के जाम में फंसते ही संत प्रेमानंद का शिष्य परिकर सड़क पर उतरा और यातायात व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन, संत प्रेमानंद के दर्शन को सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ कार तक पहुंच गई। जिसे संभालने में शिष्य परिकर को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

शिष्य परिकर ने खुलवाया जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से बिगड़े हालात परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे संत प्रेमानंद अपनी कार में बैठकर गिरिराजजी की परिक्रमा करने को गोवर्धन के लिए निकले। संत प्रेमानंद की कार के साथ शिष्य परिकर की भी कारें शामिल थीं। जब परिक्रमा मार्ग में श्रीराधा केलिकुंज से कुछ दूरी पर पहुंचे तो सामने से आ रही कार, ई-रिक्शा के कारण संत प्रेमानंद की कार वाहनों के जाम में फंस गई।