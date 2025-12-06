Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saint Premanand: जाम में फंसी संत प्रेमानंद की कार तो उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शिष्य ने संभाली स्थिति

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:38 AM (IST)

    वृंदावन में गिरिराजजी की परिक्रमा के लिए निकले संत प्रेमानंद की कार जाम में फंस गई। शिष्यों ने यातायात व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जाम में फंसी कार को निकलवाने की कोशिश करते संत प्रेमानंद के शिष्य। भक्तों की भीड़ पहुंची दर्शन करने।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। गिरिराजजी की परिक्रमा करने शुक्रवार की सुबह श्रीराधा केलिकुंज से निकले संत प्रेमानंद की कार सामने से आ रहे चार पहिया वाहनों के कारण जाम में फंस गई। कार के जाम में फंसते ही संत प्रेमानंद का शिष्य परिकर सड़क पर उतरा और यातायात व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन, संत प्रेमानंद के दर्शन को सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ कार तक पहुंच गई। जिसे संभालने में शिष्य परिकर को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिष्य परिकर ने खुलवाया जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से बिगड़े हालात

    परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे संत प्रेमानंद अपनी कार में बैठकर गिरिराजजी की परिक्रमा करने को गोवर्धन के लिए निकले। संत प्रेमानंद की कार के साथ शिष्य परिकर की भी कारें शामिल थीं। जब परिक्रमा मार्ग में श्रीराधा केलिकुंज से कुछ दूरी पर पहुंचे तो सामने से आ रही कार, ई-रिक्शा के कारण संत प्रेमानंद की कार वाहनों के जाम में फंस गई।

    वृंदावन से गोवर्धन के लिए निकला था संत प्रेमानंद का काफिला

    ये देख दूसरी गाड़ियों में बैठे शिष्य परिकर ने जाम में कारों को आगे बढ़ाने तथा जाम खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन, इसी बीच सड़क पर संत प्रेमानंद के दर्शन को खड़े श्रद्धालु उनकी कार के समीप पहुंच गए। करीब 15 मिनट बाद रास्ता साफ हुआ।