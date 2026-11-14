संत प्रेमानंद: गुरु गौरांगी शरण के जन्मदिन पर वृंदावन पहुंचे, ढोल-बैंड के साथ स्वागत करने पहुंच गए भक्त

संत प्रेमानंद इन दिनों एकांतवास पर हैं और उनके भक्त संत की एक झलक पाने को हर समय तत्पर रहते हैं। लेकिन, लंबा समय हो गया, जबकि संत प्रेमानंद के नियमित दर्शन अनुयायियों को नहीं हो रहे। तो अनुयायी संत प्रेमानंद के नए आश्रम यमुना विहार आश्रम के आसपास दर्शन के लिए हर दिन पहुंचते ही रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भाईदूज का दिन अद्भुत रहा।

संत प्रेमानंद बुलेट पर सवार होकर आश्रम से निकले और यमुना किनारे साधना करने के लिए पहुंचे। राधानाम का प्रचार-प्रसार कर प्रसिद्धि पाने वाले संत प्रेमानंद दुनियाभर में चर्चाओं में हैं। अस्वस्थ रहने के कारण वह इन दिनों एकांतवास कर रहे हैं और यमुना पार जहांगीरपुर स्थित नए स्थान यमुना विहार आश्रम में निवास कर रहे हैं। कभी-कभी वह भक्तों को दर्शन देने वृंदावन श्रीराधा केलिकुंज भी पहुंचते हैं।