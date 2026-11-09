दीपावली पर संत प्रेमानंद ने दिए दर्शन, यमुना विहार आश्रम पर गूंज उठा राधा जपनाम

संवाद सहयोगी, वृंदावन। दीपावली की सुबह संत प्रेमानंद के दर्शन की आस लगाए बैठे श्रद्धालुओं को उस समय आश्रम बदलने का संदेश मिला, जब वे श्रीराधा केलिकुंज पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। संत प्रेमानंद ने यमुना पार जहांगीरपुर स्थित यमुना विहार आश्रम से ही भक्तों को दर्शन देने का निर्णय लिया। सुबह करीब चार बजे उनके आश्रम से बाहर निकलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

संत के दर्शन पाकर भक्तों ने जयकारे लगाए और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जानकारी के अनुसार, दीपावली पर संत प्रेमानंद को श्रीराधा केलिकुंज आकर भक्तों को दर्शन देने थे। इसकी तैयारी रात से ही शुरू हो गई थी। रात तीन बजे से श्रद्धालु आश्रम के आसपास जुटने लगे थे।

इसी बीच करीब साढ़े तीन बजे यमुना पार स्थित आश्रम से संदेश आया कि संत प्रेमानंद सुबह चार बजे यमुना विहार आश्रम से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देंगे। संदेश मिलते ही श्रद्धालु उपलब्ध साधनों से यमुना पार आश्रम की ओर रवाना हो गए। संत प्रेमानंद ने सुबह यमुना किनारे भ्रमण के लिए निकलकर भक्तों को दर्शन दिए।