Route Divert: मथुरा में 6 दिसंबर के लिए यातायात बदला, इस रास्ते पर सभी वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, मथुरा। छह दिसंबर को लेकर यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन प्लान शुक्रवार रात जारी कर दिया। एसपी यातायात मनोज कुमार ने बताया, गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी, मसानी चौराहे से डीग गेट चौकी की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन हाईवे होकर गंतव्य को निकाले जाएंगे।