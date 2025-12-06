Language
    Route Divert: मथुरा में 6 दिसंबर के लिए यातायात बदला, इस रास्ते पर सभी वाहनों की नो एंट्री

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:04 AM (IST)

    मथुरा में 6 दिसंबर के लिए यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन योजना जारी की है। गोकुल रेस्टोरेंट, मसानी चौराहा और भरतपुर गेट से डीग गेट की ओर वाहनों का आवाग

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। छह दिसंबर को लेकर यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन प्लान शुक्रवार रात जारी कर दिया। एसपी यातायात मनोज कुमार ने बताया, गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी, मसानी चौराहे से डीग गेट चौकी की ओर जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन हाईवे होकर गंतव्य को निकाले जाएंगे।

    ये रहेगा रूट डायवर्ट

    • भूतेश्वर चौराहे से जन्मभूमि जाने वाले मार्ग कृष्णानगर, गोवर्धन चौराहा व बस स्टैंड की ओर डायवर्ट होंगे। भरतपुर गेट से डीग गेट वाहन नहीं जा सकेंगे, ये वाहन होली गेट, चौक बाजार, भैंस बहोरा होकर निकाले जाएंगे।
    • अमरनाथ कट से जन्मभूमि की ओर जाने वाले सभी वाहनों को भूतेश्वर तिराहे की ओर डायावर्ट किया जाएगा।
    • पोतरा कुंड मोड़ हाईवे से जन्मभूमि की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे।
    • यादव चौराहे से जन्मभूमि जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें महाविद्या कल्याणं करोति होकर निकाला जाएगा।
    • रूपम सिनेमा से जन्मभूमि वाहन नहीं जा सकेंगे। गोवर्धन चौराहे से भूतेश्वर तिराहे जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, इन्हें टाउनशिप होकर निकाला जाएगा।
    • मंडी चौराहे से कृष्णानगर, हाईवे कट से धौलीप्याऊ वाहन नहीं जा सकेंगे।
    • रोडवेज बसें गोवर्धन चौराहे से भूतेश्वर नहीं जाएंगी, ये मालगोदाम रोड होकर गुजारी जाएंगी।
    • लक्ष्मी नगर से शहर, मछली फाटक से एसबीआ चौराहा, बीएसए तिराहे से भूतेश्वर की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। यहां ऑटो, ई रिक्शा व अन्य सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

     

    एसपी यातायात मनोज कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।