राधारानी पर रोपवे का सफर बंद! श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से दर्शन करने जाना होगा; कब होगा शुरू देखें यहां
बरसाना में राधारानी मंदिर के लिए रोपवे सेवा पांच दिनों तक बंद रहेगी क्योंकि रखरखाव का काम शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से मंदिर जाना होगा, जिससे जयपुर मंदिर मार्ग पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। योगी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस रोपवे से रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करते थे। रखरखाव के बाद 18 अक्टूबर से रोपवे का संचालन फिर शुरू हो जाएगा।
संवाद सूत्र जागरण, बरसाना। पांच दिन श्रद्धालु पांच दिन तक बरसाना में राधारानी के मंदिर दर्शन के लिए रोपवे से नहीं जा सकेंगे। मेंटीनेंस कार्य के कारण इसका संचालन बंद कर दिया गया है। धनतेरस से अब इसका संचालन हो सकेगा। ऐसे में इन दिनों श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से ही राधारानी के दर्शन को जाना होगा। इसके कारण जयपुर मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बढ़ेगा। यहां जाम के हालात भी बनेंगे।
मेंटीनेंस कार्य शुरू, श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से जाना होगा राधारानी मंदिर
बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत स्थित राधारानी मंदिर के लिए योगी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रोपवे का संचालन अगस्त, 2024 शुरू कराया था। तब से रोपवे के माध्यम से रोजाना तीन से चार हजार श्रद्धालु राधारानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भी राधारानी के दर्शन करने में सहूलियत हो रही है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने रोपवे का मेंटीनेंस कार्य कराने का निर्णय लिया है। सोमवार से इंजीनियरों द्वारा इसका मेंटीनेंस कार्य शुरू करा दिया है। ये कार्य पांच दिन तक चलेगा।
जयपुर मंदिर मार्ग पर बढ़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़, बीते वर्ष हुई थी इसकी शुरुआत
अब इस व्यवस्था का संचालन धनतेरस के दिन से शुरू होगा। रोपवे का संचालन बंद होने से श्रद्धालुओं को जयपुर मंदिर मार्ग के जरिए सीढियों एवं बाइक एवं अन्य वाहनों से ही दर्शन को जाना पड़ रहा है। इससे अब जयपुर मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है। रोपवे के इंचार्ज राहुल सिंह ने बताया 13 से 17 अक्टूबर तक मेंटीनेंस का कार्य शुरू कराया गया है। ट्रॉलियों को नीचे उतारकर रोपवे की ग्रीसिंग तथा मशीनों को चेक किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए संचालन 18 अक्टूबर से शुरू होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।