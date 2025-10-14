राधारानी पर रोपवे का सफर बंद! श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से दर्शन करने जाना होगा; कब होगा शुरू देखें यहां

संवाद सूत्र जागरण, बरसाना। पांच दिन श्रद्धालु पांच दिन तक बरसाना में राधारानी के मंदिर दर्शन के लिए रोपवे से नहीं जा सकेंगे। मेंटीनेंस कार्य के कारण इसका संचालन बंद कर दिया गया है। धनतेरस से अब इसका संचालन हो सकेगा। ऐसे में इन दिनों श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से ही राधारानी के दर्शन को जाना होगा। इसके कारण जयपुर मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बढ़ेगा। यहां जाम के हालात भी बनेंगे।

मेंटीनेंस कार्य शुरू, श्रद्धालुओं को सीढ़ियों से जाना होगा राधारानी मंदिर बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत स्थित राधारानी मंदिर के लिए योगी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रोपवे का संचालन अगस्त, 2024 शुरू कराया था। तब से रोपवे के माध्यम से रोजाना तीन से चार हजार श्रद्धालु राधारानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं को भी राधारानी के दर्शन करने में सहूलियत हो रही है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने रोपवे का मेंटीनेंस कार्य कराने का निर्णय लिया है। सोमवार से इंजीनियरों द्वारा इसका मेंटीनेंस कार्य शुरू करा दिया है। ये कार्य पांच दिन तक चलेगा।