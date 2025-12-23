मंदबुद्धि किशोरी से किया था दुष्कर्म, अदालत ने माना बड़ा अपराध, कठोर टिप्पणी के साथ दोषी को उम्रकैद

जासं, मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद व 1.01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई।

कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाला परिवार 19 जून 2024 को पड़ोसी के यहां जन्मदिन में शामिल होने गया था। परिवार के साथ उनकी 13 वर्षीय किशोरी जो कि मंदबुद्धि है, वो भी गई थी। परिवार रात 11.30 बजे जन्मदिन के कार्यक्रम से वापस घर आया। किशोरी अपनी मां के साथ चारपाई पर सो गई। रात करीब दो बजे मां की नींद खुली तो किशोरी गायब मिली।

मंदबुद्धि किशोरी के लापता हो जाने के बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। तड़के पौने चार बजे किशोरी काशीराम आावासीय कालोनी की ओर से आती दिखाई दी। किशोरी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिनसे खून निकल रहा था। किशोरी की हालत देख कर लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। माता-पिता रात में ही किशोरी को कोसीकलां थाने लेकर पहुंचे।