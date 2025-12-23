Language
    मंदबुद्धि किशोरी से किया था दुष्कर्म, अदालत ने माना बड़ा अपराध, कठोर टिप्पणी के साथ दोषी को उम्रकैद

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    मथुरा में एक मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए कठोर टिप्पणी की। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद व 1.01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई।

    कोसीकलां थाना क्षेत्र में रहने वाला परिवार 19 जून 2024 को पड़ोसी के यहां जन्मदिन में शामिल होने गया था। परिवार के साथ उनकी 13 वर्षीय किशोरी जो कि मंदबुद्धि है, वो भी गई थी। परिवार रात 11.30 बजे जन्मदिन के कार्यक्रम से वापस घर आया। किशोरी अपनी मां के साथ चारपाई पर सो गई। रात करीब दो बजे मां की नींद खुली तो किशोरी गायब मिली।

    मंदबुद्धि किशोरी के लापता हो जाने के बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। तड़के पौने चार बजे किशोरी काशीराम आावासीय कालोनी की ओर से आती दिखाई दी। किशोरी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिनसे खून निकल रहा था। किशोरी की हालत देख कर लग रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। माता-पिता रात में ही किशोरी को कोसीकलां थाने लेकर पहुंचे।

    पिता ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा कराए गए चिकित्सीय परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

    इसके आधार पर घटना का राजफाश करते हुए पवन उर्फ ढांचा निवासी कोसीकलां थाना क्षेत्र को गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने पवन उर्फ ढांचा को अदालत ने आजीवन कारावास और 1.01 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।