    राणा सांगा मामला: 5 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, सपा राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने की थी विवादित टिप्पणी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:24 AM (IST)

    मथुरा में, राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर द्वारा दायर याचिक ...और पढ़ें

    सपा राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। महान योद्धा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर विवादों में घिरे राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के खिलाफ सनातन धर्म रक्षापीठ वृंदावन में पीठाधीश्वर कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

    एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था


    कथावचक कौशल किशोरी ठाकुर ने रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था। पिछली सुनवाई पर एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन फैसला कई दिनों से सामने नहीं आने के बाद अब इस मामले में न्यायालय द्वारा फिर से सुनवाई की जा रही है।

    मंगलवार को पुन: सुनवाई हुई

    मंगलवार को पुन: सुनवाई हुई। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर किशन सिंह एवं अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह आदि ने न्यायालय को बताया कि रामजीलाल सुमन ने अपना वक्तव्य सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी दिया था। अपने वक्तव्य पर अडिग रहते हुए क्षमा न मांगने की बात कहकर राष्ट्र के महान योद्धा का अपमान किया है।

    अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि रामजीलाल सुमन द्वारा सदन में दिए गए शर्मनाक और अपमानजनक बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इससे देश की भावनाओं को आहत करने का काम रामजीलाल सुमन द्वारा किया गया है। सुनवाई के दौरान लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, कृष्णा सिसोदिया आदि मौजूद रहे।