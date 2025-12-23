राधावल्लभलाल की झलक देख श्रद्धालु हुए मुग्ध, खिचड़ी उत्सव में भारतीय क्रिकेटर के जैसे नजर आए आराध्य

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में हर दिन नए रूप में भक्तों को दर्शन देकर ठाकुर राधावल्लभलाल आल्हादित कर रहे हैं। सुबह मंगला आरती में जब मंदिर के पट खुलते हैं, तो इससे पहले दर्शन को पहुंचे भक्तों में आज के दर्शन का उत्सुकता बनी रहती है।

भक्तों में चर्चा रहती है आज किस रूप में दर्शन देकर आराध्य राधावल्लभलाल भक्तों को निहाल करेंगे। मंगलवार की सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुले ताे ठाकुर राधावल्लभलाल हाथ में बाल लिए खड़े थे और साथ में रखा था बैट, क्रिकेटर के रूप में आराध्य अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। आराध्य की एक झलक पाने को श्रद्धालुओं में होड़ मच गयी।

भक्तों की भीड़ से ठसाठस भरे मंदिर परिसर में हर किसी को पहले आराध्य की झलक पाने की इच्छा नजर आई। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा सेवित ठाकुर राधाबल्लभ लाल जू के आंगन में मंगलवार सुबह खिचड़ी महोत्सव के दर्शन को भक्तों का हुजूम जुटा था। परंपरा के अनुसार सुबह ठाकुरजी के जागने से पहले सेवायतों ने समाज गायन में जगार स्तुति की।

आराध्य को सर्द मौसम में राहत देने को पंचमेवा से युक्त खिचड़ी परोसी गई। मंगला आरती से पहले खिचड़ी का प्रसाद अर्पित करने के बाद सेवायतों ने आराध्य की सुबह सात बजे मंगला आरती उतारी। मंदिर में खिचड़ी महोत्सव के दर्शनों को भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। गर्म वस्त्रों, हाथ में ऊनी दस्ताने पहने ठाकुर राधावल्लभलाल क्रिकेटर के रूप में दर्शन दे रहे थे।