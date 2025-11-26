गांव का रास्ता रोक कर बैठ गया अजगर, ग्रामीणों से नहीं बनी बात तो बुलानी पड़ी पुलिस

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। गांव भालई के समीप गंग नहर के किनारे अजगर ने मंगलवार रात रास्ता रोक रखा था। डरे सहमे राहगीरों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस कर्मियों ने अजगर को जंगल में छुड़वा कर रास्ता खुलवा दिया।

