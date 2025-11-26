Language
    गांव का रास्ता रोक कर बैठ गया अजगर, ग्रामीणों से नहीं बनी बात तो बुलानी पड़ी पुलिस

    By Abhay Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    मथुरा के सुरीर इलाके में भालई गांव के पास गंग नहर के किनारे एक अजगर ने रास्ता रोक दिया, जिससे राहगीर डर गए। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से अजगर को जंगल में छुड़वा दिया, जिसके बाद राहगीरों ने राहत की सांस ली।

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। गांव भालई के समीप गंग नहर के किनारे अजगर ने मंगलवार रात रास्ता रोक रखा था। डरे सहमे राहगीरों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस कर्मियों ने अजगर को जंगल में छुड़वा कर रास्ता खुलवा दिया।

    मंगलवार रात एक अजगर नहर के रास्ता में आ गया था। वहां होकर निकल रहे बाइक सवार राहगीर रास्ता में अजगर को देख ठिठक गए। काफी देर के बाद भी अजगर रास्ता से नहीं हटा तो, राहगीरों ने 112 पर फोन कर दिया।

    सूचना पर पुलिस पीआरवी 1937 पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को उठवा कर नजदीक जंगल में छुड़वा दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 