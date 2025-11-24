जलभराव से मिलेगी मुक्ति: 6 करोड़ ₹ से बनेगा अंडर ग्राउंड नाला, 1800 मीटर डाली जाएगी पाइपलाइन

जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर में जलभराव का दाग मिटाने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। छह करोड़ रुपये से भूतेश्वर से मसानी तक भूमिगत पाइपलाइन डाली जाएगी। ये 27 इंच चौड़ी होगी। ये कार्य 15वें वित्त से कराया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

शहरी क्षेत्र में भूतेश्वर तिराहा व नया बस स्टैंड रेलवे अंडरपास के नीचे हर वर्ष वर्षा के मौसम में जलभराव होता है। बीते वर्षों से ये समस्या गंभीर हो गई है। भारी वर्षा होने पर भूतेश्वर व नये बस स्टैंड रेलवे अंडरपास के नीचे पांच फीट तक पानी भर जाता है। इससे पूरा शहर चार हिस्से में बंटता रहा है। इससे घंटों यातायात व्यवस्था ठप रहती है। इस समस्या के कारण श्रद्धालुओं की नजरों में शहर की छवि गलत जा रही है।

15वें वित्त से होगा काम, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण, पंप एंड इंजीनियर को मिला काम इस समस्या से समाधान के लिए कई बार योजनाएं बनीं, मगर बदलती रहीं। अगस्त में नगर निगम ने भूतेश्वर पर होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए 27 इंच चौड़ी पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव तैयार कराया। 1800 मीटर ये पाइपलाइन डाली जाएगी। इस कार्य पर छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। ये कार्य पंप एंड इंजीनियर बीएसए रोड को मिला है।



भूतेश्वर तिराहे से मसानी नाले तक बनेगा, कोलकाता से मंगाया जा रहा पाइप नगर निगम ने कार्यादेश जारी कर दिया है। ठेकेदार ने कोलकाता में कंपनी को पाइपलाइन का ऑर्डर दिया है। इनके मथुरा पहुंचने में एक माह का समय लगेगा। इसके बाद रूट डायवर्जन लेने के बाद रात्रि में काम कराया जाएगा। अधिकारियों का दावा है इस काम के बाद भूतेश्वर पर जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी।

एक नजर में 1800 मीटर डाली जाएगी नाले के लिए की पाइपलाइन। 27 इंच चौड़ी होगी, कार्यदायी संस्था को कार्यादेश जारी 06 करोड़ रुपये से होगा कार्य, जलभराव से मिलेगी निजात। नए बस स्टैंड के लिए भी बनेगा प्रस्ताव

भूतेश्वर पर जलभराव की समस्या दूर हुई तो दूसरा प्लान नए बस स्टैंड के लिए भी बनाया जाएगा। यहां भी रेलवे अंडरपास के नीचे जलभराव होता है। यहां नए बस स्टैंड से मछली फाटक के नाले तक लाइन डाली जाएगी।