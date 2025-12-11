ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दर्शन को आ सकती हैं Priyanka Gandhi Vadra, दिल्ली में की पदाधिकारियों के साथ बैठक

जागरण संवाददाता, मथुरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव Priyanka Gandhi Vadra जनवरी के प्रथम सप्ताह में ठा. बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आ सकती हैं। वह मंदिर के गोस्वामियों की गलियारा संबंधित परेशानियों को सुनेंगी।

यह आश्वासन कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम को दिल्ली में हुई बैठक में दिया है।कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 दिसंबर को वोट चारी के खिलाफ महारैली का आयोजन रामलीला मैदान, दिल्ली किया जा रहा है।

इस महारैली को सफल बनाने को नई दिल्ली स्थित एआइसीसी कार्यालय, इंदिरा गांधी भवन में बैठक आयोजित की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला व महानगर अध्यक्षों ने भाग लिया।

महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम को 30 गाड़ियों और दो बसों की जिम्मेदारी दी गई। यतेंद्र मुकद्दम ने गलियारा को लेकर प्रदेश सरकार की तानाशाही नीतियों और स्थानीय लोगों की परेशानियों से प्रियंका गांधी वाड्रा को अवगत कराया।

यतेंद्र मुकद्दम ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में उन्होंने ठा. बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आने का आश्वासन दिया है। सरकार की भ्रष्टाचार व जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे गोस्वामी परिवारों का पूर्ण समर्थन करेंगी।