जेल में बंदी बना रहे दीपक और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, ऊंची दीवारों के भीतर ऐसे दिखा रहे हुनर

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिला कारागार की ऊंची दीवारों के भीतर इस बार भी दीपावली की रोशनी कुछ खास है। यहां बंदियों के हाथों से मेहनत और सुधार की एक नई मिसाल गढ़ी जा रही है। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के निर्देशन में खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 25 बंदियों को मोमबत्ती, दीपक और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

बेचने के लिए लगाई स्टाल अब यही बंदी अपने हाथों से सुंदर दीपावली सामग्री तैयार कर समाज के सामने आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की मिसाल पेश कर रहे हैं। बंदी न केवल ये सामग्री बना रहे हैं, बल्कि जेल प्रशासन ने उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कारागार के मुख्य द्वार के बाहर मुलाकात घर के पास एक स्टाल भी लगाई है, जहां लोग उत्सुकता से बंदियों की बनाई सामग्री खरीद रही है।