कल मथुरा आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, पहली बार ठाकुर बांकेबिहारी के करेंगी दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पहली बार मथुरा-वृंदावन आ रही हैं। उनका सात घंटे का प्रवास धर्म और आध्यात्म को समर्पित होगा। वे बांकेबिहारी मंदिर निधिवन सुदामा कुटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगी। जन्मस्थान पर उनके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। वे कुब्जा कृष्ण मंदिर भी जाएंगी। शाम को वे मथुरा जंक्शन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। पहली बार मथुरा-वृृंदावन आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कान्हा की नगरी में भक्ति में लीन रहेंगी। मथुरा और वृंदावन में सात घंटे उनका प्रवास धर्म और आध्यात्म को समर्पित होगा। विशेष ट्रेन से आने वाली राष्ट्रपति यहां कार से मंदिरों में दर्शन को जाएंगी। इसके बाद फिर उसी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। भ्रमण के दौरान मथुरा-वृंदावन में वाहनों का आवागमन भी बाधित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार की सुबह करीब सवा दस बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर छटीकरा स्थित वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर आएंगी। यहां वह कार से ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए जादौन पार्किंग पहुंचेंगी। राष्ट्रपति पार्किंग से मंदिर तक गोल्फ कार्ट से जाएंगी।

यहां ठाकुर जी के दर्शन और पूजन के बाद उनका काफिला निधिवन पहुंचेगा। यहां करीब आधा घंटे राष्ट्रपति रुकेंगी। इसके बाद कार से सुदामा कुटी जाएंगी। यहां संस्थापक सुदामा दास महाराज की भजन कुटी का लोकार्पण करने के साथ ही यहां अपनी मां के नाम रुद्राक्ष का पौधा रोपेंगी।

राष्ट्रपति करीब दो घंटे वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित होटल रेडिशन में लंच करने के साथ विश्राम करेंगी। फिर कार से वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान दर्शन को पहुंचेंगी। जन्मस्थान पहुंचने वाली वह दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले राष्ट्रपति रहते ज्ञानी जैल सिंह ने दो बार श्रीकृष्ण जन्मस्थान में दर्शन किए थे।

जन्मस्थान पर उनके लिए दर्शन की विशेष व्यवस्था रहेगी। योगमाया मंदिर, गर्भगृह और केशवदेव मंदिर में वह पुष्पार्चन करेंगी। वहीं भागवत भवन में राधाकृष्ण युगल सरकार की पादुका का पूजन पंचोपचार विधि से करेंगी। वह इसके बाद कृष्णापुरी अंतापाड़ा स्थित कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगी। यहां भी उन्हें विशेष पूजा कराई जाएगी।