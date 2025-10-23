Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटाखे चलाने के विवाद में गर्भवती की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या, भाई-दूज मनाने मायके आई थी महिला

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:09 PM (IST)

    भाई-दूज मनाने मायके आई एक गर्भवती महिला की पटाखे चलाने के विवाद में लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। पड़ोसियों से विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतक महिला की फाइल फोटो। सौजन्य-स्वजन

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गांव जैंत में बुधवार शाम को पटाखे चलाने के विवाद में पड़ोसियों ने एक गर्भवती की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। बीच-बचाव में आई उनकी मां गंभीर घायल हुई हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृंदावन की महिला भाई दूज मनाने के लिए बुधवार शाम अपने मायके जैंत गांव आई थी। पिता ने गांव के सात नामजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैंत थाना क्षेत्र के गांव जैंत में इंडियन ओवरसीज बैंक के पास रहने वाले टीकेंद्र गौतम ने बेटी साधना की शादी करीब चार वर्ष पूर्व वृंदावन में की थी। साधना भाई दूज को लेकर बुधवार शाम को अपने पति भौमिक के साथ मायके आई थीं। रात में घर के सभी लोग पटाखे चला रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले मनोहर के स्वजन इसका विरोध करने लग गए। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते झगड़ा होने लगा।

    आरोप है कि मनोहर एवं उसके भाई हुकुम सिंह के बेटों ने साधना के साथ मारपीट कर दी। उनको लाठी-डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया। जमीन पर गिरकर साधना बेहोश हो गई। बीच-बचाव में आईं उनकी मां सरोज देवी भी गंभीर घायल हो गईं। स्वजन ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां साधना ने दम तोड़ दिया। जबकि उनकी मां सरोज जिंदगी एवं मौत से जूझ रही हैं। साधना करीब चार-पांच माह की गर्भवती भी थी।

    घटना के संबंध में पिता टीकेंद्र गौतम ने मनोहर के बेटे सचिन, विपिन एवं हुकुम सिंह के पुत्र विकास, जितेंद्र समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ है। सीओ संदीप कुमार ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपितों की तलाश की जा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात है। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।