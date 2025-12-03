Power Corporation OTS: बिजली बिल जमा करने में मिली छूट, तीन दिन में ही डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा जमा; लाभ मिलेगा ऐसे
पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल जमा करने पर छूट दी है, जिससे तीन दिनों में ही डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए। इस योजना से उपभोक्ताओं को बकाया राशि चु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। बिजली बिल राहत योजना का लाभ लेने के लिए बकाएदार उपभोक्ता शिविरों में पहुंच रहे हैं। बुधवार को 343 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराते हुए 52 लाख रुपये जमा किए हैं।
तीन दिन में कुल 980 बकाएदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। इससे निगम को कुल डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की है।
इस योजना के तहत एक से दो किलोवाट तक के बकाएदार उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत व मूल राशि में 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। प्रथम चरण में एक दिसंबर से योजना का लाभ दिया जा रहा है।
ये चरण 31 दिसंबर तक चलेगा। सोमवार को पहले दिन 323 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराते हुए 55 लाख रुपये जमा किए थे। दूसरे दिन करीब इतना ही राजस्व रहा। बुधवार को 343 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराते हुए 52 लाख रुपये निगम में जमा किए हैं।
तीन दिन में निगम को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। सुबह से ही निगम द्वारा हर उपकेंद्र में लगाए गए राहत शिविर में बकाएदार उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही। अवर अभियंताओं ने उपभोक्ताओं के बिलों में मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी।
वहीं निगम द्वारा बकाएदारों को जागरूक किए जाने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। वहीं एक्सईएन, अधीक्षण अभियंताओं ने निरीक्षण कर कार्य की प्रगति को देखा। मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने बताया, राहत योजना बकाएदारों के लिए काफी अच्छी है।
पहली बार इस तरह की योजना जारी की गई है, जिसमें अधिभार में शत-प्रतिशत व मूल राशि में भी छूट दी जा रही है। बकाएदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर बिल भुगतान कर इसका लाभ उठाएं।
