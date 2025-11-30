भाजपा नेता की पत्नी से लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई बदमाशाें की पहचान

संवाद सूत्र जागरण, बरसाना। भाजपा के जिला महामंत्री की पत्नी व पुत्रवधू से लूट की घटना अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से दोनों शातिर जेल भेज दिए गए। इनसे लूटी गई सोने की जंजीर बरामद हुई है।

पुलिस ने लूटी गई सोने की जंजीर और बाइक को किया बरामद

25 नवंबर को भाजपा के जिला महामंत्री प्रेम श्रोत्रिय की नवविवाहित पुत्रवधू श्रद्धा श्रोत्रिय अपनी सास वंदता श्रोत्रिय के साथ राधारानी के दर्शन कर रात आठ बजे अपने घर लौट रहीं थीं। कस्बा में उपाध्याय गेस्ट हाउस से आगे बाइक सवार दो युवकों ने श्रद्धा श्रोत्रिय के साथ लूटपाट की कोशिश की। विरोध पर लुटेरे उनकी सास वंदता श्रोत्रिय के गले में पड़ी सोने की जंजीर तोड़कर फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी शातिर युवकों की पहचान पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी खंगाले और फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान की। शनिवार की सुबह प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने 108 कुटिया के समीप से लूट करने वाले दोनों शातिरों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों युवकों ने अपने नाम महेश व वीरेंद्र निवासी ऊंचागांव बताया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटी गई सोने की जंजीर तथा लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद की है।