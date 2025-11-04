Language
    बांकेबिहारी मंदिर में पुलिस और श्रद्धालुओं में मारपीट: एंट्री गेट से निकलने को लेकर हुआ विवाद, एक घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में अलीगंज से आए श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच मारपीट हो गई। श्रद्धालु परिवार गेट नंबर दो से बाहर निकलना चाहता था, जबकि पुलिस उन्हें गेट नंबर एक से निकलने के लिए कह रही थी। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और हाथापाई हो गई, जिसमें एक श्रद्धालु घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    श्रद्धालु और पुलिस के बीच होती मारपीट, वीडियो से ली तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार को अलीगंज से आए श्रद्धालु परिवार और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। मंदिर के एंट्री गेट से बाहर निकलने पर अड़े श्रद्धालु परिवार को रोकने को लेकर हुई झड़प में श्रद्धालु चुटैल हो गया। पुलिस श्रद्धालुओं को लेकर बिहारीजी पुलिस चौकी पहुंची। जहां दोनेां पक्षों में बातचीत चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    बांकेबिहारी मंदिर में पुलिस व श्रद्धालुओं में मारपीट

     

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार को लगभग 11 बजे एटा के अलीगंज निवासी श्रद्धालु परिवार के दस सदस्य मंदिर में गेट संख्या दो से दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु इसी एंट्री गेट संख्या दो से बाहर निकल रहे थे, तो गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और बाहर निकलने वाले गेट संख्या एक से निकलने की अपील की। इसी बात को लेकर श्रद्धालुओं और पुलिस में बहस हो गई और देखते ही देखते श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। जिसका मंदिर में मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया।

     

    एंट्री गेट से बाहर निकलने पर अड़ा था श्रद्धालु परिवार, रोकने पर हुई झड़प

     

    वीडियो में श्रद्धालु परिवार पुलिसकर्मियों से जमकर मारपीट करता दिखाई दे रहा है। जबकि कुछ पुलिसकर्मी बीच बचाव करने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि परिवार की सदस्य 40 वर्षीय अनीता के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता कर दी। जिसका विरोध करने के साथ ही झगड़ा शुरू हो गया। घटना में श्रद्धालु परिवार का यतींद्र के चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी श्रद्धालुओं को लेकर बिहारीजी पुलिस चौकी पहुंचे हैं। दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है।