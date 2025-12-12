Language
    PM Awas Yojna: मथुरा में 13 हजार आवेदकों ने किया सेल्फ सर्वे, तीन चरणों में होगा सत्यापन

    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मथुरा में 13 हजार लोगों ने सेल्फ सर्वे किया है। लाभार्थियों का सत्यापन तीन चरणों में होगा। सर्वेयर द्वारा अपात् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण में लाभार्थियों का चयन करने के लिए इस वर्ष 13 हजार लोगों ने सेल्फ सर्वे किया है। इस सेल्फ सर्वे के आधार पर तीन चरणों में लाभार्थी का सत्यापन किया जाएगा।

    सेल्फ सर्वे के बाद भी यदि सर्वेयर ने जिनको पीएम आवास के लिए अपात्र माना हो तो उनकी जांच फिर से डीएम द्वारा गठित जिलास्तरीय कमेटी करेगी।

    पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने में सेल्फ सर्वे को महत्व दिया जा रहा है। प्रविधान हुआ था कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का सर्वे नहीं हुआ हो या फिर सर्वेयर ने उसे अपात्र मान लिया, तो वह व्यक्ति पीएम आवास के मोबाइल एप के माध्यम स्वयं ही अपना सर्वे कर सकता है।

    इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास याेजना के लिए 560 आवास बनाने का लक्ष्य है। जिले में नौ हजार लाभार्थियों का सत्यापन सर्वेयर ने किए हैं, जबकि 13 हजार सत्यापन सेल्फ सर्वे के माध्यम से हुए हैं।

    इस योजना के लिए तीन स्तरों से सत्यापन किया जाएगा। सर्वेयर और सेल्फ सर्वे के डाटा में अंतर पर भारत सरकार द्वारा विकसित आवास प्लस एप के माध्यम से ब्लाक स्तरीय टीम जांच करेगी। इसके लिए हर ब्लाक पर टीमें गठित कर दी गईं हैं।

    सर्वेयर ने जिनको पीएम आवास के लिए अपात्र माना है तो उनकी जांच फिर से डीएम द्वारा गठित टीम करेगी। पीडी डीआरडीए की अध्यक्षता में इसके सदस्य नामित किए जाएंगे। प्रशासन का प्रयास है कि वास्तविक लाभार्थी किसी तरह न छूटें।