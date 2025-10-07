3.38 लाख लूटने की 'मास्टरमाइंड' योजना! कर्ज चुकाने के लिए सवारी बनकर रची ऐसी साजिश; पुलिस भी हैरान

मथुरा में शुगर फैक्ट्री के समीप रविवार सुबह साढ़े 10 बजे बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा पिकअप सवार से 3.38 लाख रुपये लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही राजफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले पिकअप चालक और उसके दो साथियों को सोमवार दोपहर सवा एक बजे भोलाबाबा फैक्ट्री के बराबर में कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता के शुगर फैक्ट्री के समीप रविवार सुबह साढ़े 10 बजे बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा पिकअप सवार से 3.38 लाख रुपये लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में ही राजफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले पिकअप चालक और उसके दो साथियों को सोमवार दोपहर सवा एक बजे भोलाबाबा फैक्ट्री के बराबर में कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 3.35 लाख रुपये बरामद हुए हैं। आरोपित चालक ने बताया कि पूर्व में सड़क हादसे में वह घायल हो गया था। इलाज कराने में वह कर्जे में आ गया था। इसको लेकर उसने लूट की योजना बनाई थी।

आगरा के थाना अछनेरा के गांव कटवारी निवासी प्रमोद कुमार ने रविवार को छाता थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वह रविवार सुबह दिल्ली से माल को उतारकर और रुपये लेकर वापस आगरा जा रहे थे।

सुबह साढ़े 10 बजे हाईवे पर छाता की शुगर फैक्ट्री के समीप एक व्यक्ति ने हाथ देकर पिकअप को रुकवाया। चालक ने सवारी समझकर गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद बाइक सवार दो बदमाशों ने उनसे मारपीट की और 3.38 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए।

छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर विनोद और पिकअप के चालक पिंटू ठाकुर से पूछताछ कर मोबाइल की डिटेल्स खंगाली गई। इससे घबराकर चालक पिंटू मौके से गायब हो गया था। इससे मामला संदिग्ध प्रतीत होने लगा।

इसके बाद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। सोमवार दोपहर सवा एक बजे मुखबिर की सूचना पर हाईवे स्थित भोलाबाबा फैक्ट्री के बराबर में कच्चे रास्ते से आगरा के नंगला अजीता बोदला निवासी पिकअप चालक पिंटू ठाकुर उर्फ प्रबल प्रताव, उसके साथी आगरा के थाना सिकंदरा के गांव बाइपुर गोरल पैरो मंदिर निवासी संजय और मथुरा के हाईवे प्लाजा के सामने आशापुरम कालोनी निवासी अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया।

बाइक फिसलकर गिरने से तीनों चोटिल हो गए हैं। इनके कब्जे से 3.35 लाख रुपये, एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में पिकअप चालक पिंटू ठाकुर ने बताया कि काफी समय पहले वह सड़क हादसे में घायल हो गया था। इलाज में रुपये अधिक खर्च हो गए।

इससे वह कर्जे में आ गया। इसी के चलते उसने साथियों के साथ मिलकर मालिक के रुपये लूटने की योजना बनाई थी। षड्यंत्र के तहत संजय और अमित ने पिकअप को हाथ देकर रुकवाया और मालिक के भाई प्रमोद से 3.38 लाख रुपये लूट लिए।