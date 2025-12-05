Language
    विधवा से बनाए कई साल तक शारीरिक संबंध, फिर चुपके से करने लगा दूसरी से शादी; पुलिस देख भागा दूल्हा

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    एक व्यक्ति पर विधवा महिला के साथ कई साल तक संबंध बनाने और फिर चुपके से दूसरी शादी करने का आरोप है। महिला को जब इस बात का पता चला तो उसने पुलिस में शिक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संसू, जागरण, फरह (मथुरा)। शादी का झांसा देकर एक युवक कई वर्ष से विधवा महिला से शारीरिक संबंध बना रहा था। गुरुवार को प्रेमी की शादी की पता चलते ही महिला थाने पहुंच गई। प्रार्थना-पत्र मिलने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मैरिज होम पर छापा मार दिया।

    दूल्हा भाग गया, जबकि दुल्हन सहित उसके स्वजन को पुलिस थाने ले आई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने दूल्हे को भी पकड़ लिया।

    फरह थाना क्षेत्र के एक गांव की विधवा महिला दोपहर को थाने आई। प्रार्थना-पत्र देते हुए बताया कि आगरा जिले के चौमा में संचालित कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसको गांव चुरमुरा निवासी दीपक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।

    शादी का झांसा देकर वह चार वर्ष से शारीरिक संबंध बनाने लगा। बार-बार शादी की कहने पर दीपक कुछ दिन रुकने का बहाना लगाता रहा। अनुसूचित जाति की महिला का कहना है कि उसके दो बच्चे हैं।

    प्रेमी दीपक दोनों बच्चों की देखभाल की बात कहने लगा तो वह उसके झांसे में आ गई। महिला ने बताया कि गुरुवार सुबह फैक्ट्री में काम के दौरान दीपक के दोस्त ने उसके एक मैरिज होम में गुपचुप शादी करने की बात बताई।

    थाने में आई महिला ने बताया कि दीपक गुपचुप शादी कर रहा है। आगरा के एक गांव से लड़की और उसके स्वजन शादी करने आ चुके हैं। पुलिस पीड़िता के बताएं मैरिज होम में पहुंची तो वहां शादी की तैयारी चल रही थी।

    पुलिस पहुंचते ही दूल्हा बना दीपक मौके से भाग गया, जबकि पुलिस दुल्हन और उसके स्वजन के अलावा दूल्हे के कई स्वजन को थाने ले आई। थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया आरोपित दूल्हे को भी हिरासत में ले लिया है।

    मुकदमा दर्ज कर महिला के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।


    नहीं होने दी थी कोर्ट मैरिज

    दो माह पहले दीपक और उसकी होने वाली दुल्हन कोर्ट मैरिज कर रहे थे। इसकी जानकारी विधवा महिला को हो गई तो उसने मौके पर जाकर कोर्ट में हंगामा किया और कोर्ट मैरिज के कागज फाड़ दिए थे।