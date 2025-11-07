पथरी के ऑपरेशन से पहले मरीज की मौत, अस्पताल स्टाफ हुआ फरार, परिजन इस बड़ी गलती का लगा रहे आरोप

जागरण संवाददाता, मथुरा। गोवर्धन चौराहे स्थित आरएस स्टोन हास्पिटल में पथरी आपरेशन के दौरान पिलुखनी निवासी 53 वर्षीय रामेश्वर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। स्वजन का आरोप है कि आपरेशन से पहले लगाए गए इंजेक्शन ने उनकी तबीयत बिगाड़ दी। घटना के बाद अस्पताल स्टाफ और डाक्टर मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है।

भानू प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पिता रामेश्वर सिंह को शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हास्पिटल लेकर पहुंचे थे। पथरी का आपरेशन होना था। आपरेशन से पहले उन्हें चेकअप के लिए इंजेक्शन लगाया गया, जिसके तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई।

झाग निकलते ही थम गईं सांसें झाग निकलने लगा और सांस थम गई। आरोप है कि उन्हें तत्काल अन्य अस्पताल में रेफर करने का दबाव बनाया गया। रामेश्वर सिंह के बड़े भाई बिजेंद्र सिंह ने कहा कि हास्पिटल का स्टाफ और डाक्टर मृत्यु के बाद फरार हो गए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मरीज की मृत्यु के बाद भी शव वहीं पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।