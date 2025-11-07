Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पथरी के ऑपरेशन से पहले मरीज की मौत, अस्पताल स्टाफ हुआ फरार, परिजन इस बड़ी गलती का लगा रहे आरोप

    By Raja Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, पथरी के ऑपरेशन से पहले एक मरीज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी भाग गए। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसमें ऑपरेशन से पहले उचित देखभाल न करने की बात शामिल है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गोवर्धन चौराहे स्थित आरएस स्टोन हास्पिटल में पथरी आपरेशन के दौरान पिलुखनी निवासी 53 वर्षीय रामेश्वर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। स्वजन का आरोप है कि आपरेशन से पहले लगाए गए इंजेक्शन ने उनकी तबीयत बिगाड़ दी। घटना के बाद अस्पताल स्टाफ और डाक्टर मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भानू प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पिता रामेश्वर सिंह को शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हास्पिटल लेकर पहुंचे थे। पथरी का आपरेशन होना था। आपरेशन से पहले उन्हें चेकअप के लिए इंजेक्शन लगाया गया, जिसके तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई।

    झाग निकलते ही थम गईं सांसें

    झाग निकलने लगा और सांस थम गई। आरोप है कि उन्हें तत्काल अन्य अस्पताल में रेफर करने का दबाव बनाया गया। रामेश्वर सिंह के बड़े भाई बिजेंद्र सिंह ने कहा कि हास्पिटल का स्टाफ और डाक्टर मृत्यु के बाद फरार हो गए हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मरीज की मृत्यु के बाद भी शव वहीं पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

    घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी इंचार्ज घटना स्थल पर मौजूद रहे। इंस्पेक्टर क्राइम सुनील यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है। हास्पिटल संचालक डा. संजय अग्रवाल से संपर्क करने पर उनके कंपाउंडर ने कहा कि फिलहाल वह बात करने की स्थिति में नहीं हैं और अपने केबिन में बंद हैं।