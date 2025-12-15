Karnataka Express में आया यात्री को दिल का दौरा, डॉक्टरों ने बचा ली जान; अब SN Medical College में चल रहा इलाज
कर्नाटक एक्सप्रेस में यात्रा करते समय एक यात्री को दिल का दौरा पड़ा। ट्रेन के मथुरा जंक्शन पर पहुंचने पर, उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। कर्नाटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद यात्री को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी जान बचा ली।
कर्नाटक एक्सप्रेस में सफर कर रहे मुजफ्फर नगर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद के सीने में अचानक से दर्द हुआ। तब तक ट्रेन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। यात्री की तबीयत खराब होने की जानकारी रेलवे चिकित्सक को हुई तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे।
प्रमोद का परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्रमोद का उपचार किया और उनकी जान बचा ली। प्रमोद के साथी योगेश ने बताया कि हालत ठीक होने के बाद जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें एसएन मेडिकल आगरा के लिए रेफर कर दिया।
