Karnataka Express में आया यात्री को दिल का दौरा, डॉक्टरों ने बचा ली जान; अब SN Medical College में चल रहा इलाज

जागरण संवाददाता, मथुरा। कर्नाटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद यात्री को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी जान बचा ली।

कर्नाटक एक्सप्रेस में सफर कर रहे मुजफ्फर नगर निवासी 50 वर्षीय प्रमोद के सीने में अचानक से दर्द हुआ। तब तक ट्रेन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। यात्री की तबीयत खराब होने की जानकारी रेलवे चिकित्सक को हुई तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे।