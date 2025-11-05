Panchayat Chunav 2026: लड़ना है पंचायत चुनाव तो अब जेब करनी होगी ढीली, ये है बढ़ा हुआ खर्च
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार, प्रधान के लिए 1.25 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1 लाख और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.50 लाख रुपये की व्यय सीमा तय की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन और जमानत राशि आधी होगी।
जागरण संवाददाता, मथुरा। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान आदि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों के मूल्य, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित कर दी है।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित की गई व्ययसीमा
इस बारे में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा़ पंकज कुमार वर्मा ने बताया है कि ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र दो सौ रुपये, जमानत राशि आठ सौ रुपये और अधिकतम व्ययसीमा 10 हजार रुपये है। प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य छह सौ रुपये, जमानत राशि तीन हजार रुपये, और व्ययसीमा 1. 25 लाख रुपये होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र छह सौ रुपये, जमानत राशि तीन हजार रुपये और व्यय सीमा एक लाख रुपये होगी।
जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र एक हजार रुपये, जमानत राशि आठ हजार रुपये और व्ययसीमा 2.50 लाख रुपये होगी।
क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद का नामांकन पत्र दो हजार रुपये, जमानत राशि 10 हजार रुपये और व्ययसीमा 3. 50 लाख रुपये होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र तीन हजार रुपये, जमानत राशि 25 हजार रुपये और व्ययसीमा सात लाख रुपये है।
एडीएम ने बताया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए व्ययसीमा तो उतनी ही रहेगी, किंतु नामांकन पत्र और जमानत राशि का खर्च आधा रहेगा।
