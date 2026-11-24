जागरण संवाददाता, मथुरा। रचनात्मकता में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए डिजाइनिंग का क्षेत्र करियर के नए रास्ते खोल रहा है। फैशन, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर और कम्युनिकेशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर विद्यार्थी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। इसी दिशा में दिसंबर में तीन प्रमुख संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), यूडीआईटी और आर्क एकेडमी ऑफ डिजाइन की ओर से संचालित एआइईईडी के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न डिजाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे। इन परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तीन प्रवेश परीक्षाएं, अलग-अलग तारीखें यूडीआईटी की यू-डेट/यू-मैट प्रवेश परीक्षा पांच और छह दिसंबर को आयोजित होगी। डिजाइन एवं मैनेजमेंट से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये है। परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों का चयन पोर्टफोलियो मूल्यांकन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।