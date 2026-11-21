जागरण संवाददाता, मथुरा। सर्दियों की दस्तक के साथ ही बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। स्वेटर, हुडी, जैकेट और कोट के साथ इस बार विंटर फैशन में कई नए प्रयोग देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि अब केवल नए कपड़े खरीदने के बजाय पुराने आउटफिट को नए अंदाज में पहनने पर भी जोर दिया जा रहा है। एक ही जैकेट या स्वेटर को अलग-अलग कपड़ों के साथ पहनकर हर बार नया लुक तैयार किया जा सकता है। फैशन डिजाइनर भी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अपने विंटर कलेक्शन में नए डिजाइन और आकर्षक कांबिनेशन शामिल कर रहे हैं।

इस बार सर्दियों के फैशन में कपड़ों की लेयरिंग, अलग-अलग फैब्रिक का मेल और आउटफिट की फिटिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

क्रॉप स्वेटर के साथ हाई-वेस्ट जींस, लंबी जैकेट के साथ फिट टाप और ढीले कोट के साथ स्ट्रेट पैंट जैसे कांबिनेशन युवाओं को नया कैजुअल लुक देंगे। वहीं, ऑफिस, पार्टी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी अलग-अलग स्टाइल के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। इससे एक ही आउटफिट को अवसर के हिसाब से अलग अंदाज में पहना जा सकेगा।