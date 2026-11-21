जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित राजकीय फल संरक्षण केंद्र पर स्वरोजगार के लिए बेरोजगारों के लिए एक माह का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत कुकरी व बेकरी प्रशिक्षण 19 दिसंबर तक चलेगा। कुकरी जैसे सूप, स्नैक्स, बेकरी जैसे-ब्रेड, बिस्किट, रस्क, कुकीज, पेस्टीज व केक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करने के बाद मुख्य अतिथि रजनी दिलेर ने प्रशिक्षार्थियों को बताया कि इस योजना में सभी सूक्ष्म एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी लाभ लेकर उद्यम को उच्चीकृत कर लाभ उठा सकते हैं।

उप निदेशक उद्यान ने बताया कि इस योजना गामीण बेरोजगार महिला व पुरुष खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित बेकरी उद्योग जैसे-ब्रेड, बिस्किट, रस्क इत्यादि व फास्ट फूड व पाक कला से सबंंधित उद्योग जैसे-स्नैक्स आधारित. सूप आधारित उद्योग लगाकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं।