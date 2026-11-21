जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शहरी क्षेत्र में हो रहे वैवाहिक समारोह में अचानक एक महिला के आने पर हंगामा खड़ा हो गया। गंगा सेलिब्रेशन आगरा रोड पर समारोह के बीच में आई महिला का दावा था कि जिस व्यक्ति की शादी कराई जा रही है, वो उसका पति है। दूसरी शादी कैसे कराई जा सकती है? शादी के जोड़े में सजी लड़की से जब इस संबंध में पूछा गया तो उसने इस प्रकरण से अनभिज्ञता जताई।

महिला के दावे व लड़की की अनभिज्ञता जताने के बाद हंगामा बढ़ गया। दो पक्षों में मारपीट जैसी नौबत आ गई। अधिकारियों व लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। अंत में इस एक जोड़े का विवाह रोक दिया गया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक जोड़े की शादी पर हंगामा हो गया दोनों पक्षों को समझाने के दौरान कहासुनी फिर बढ़ गई। महिला ने वर बने व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक संबंधों का हवाला देते हुए इस नए विवाह पर आपत्ति जताई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा मुख्य रूप से योजना की पात्रता के अनुरूप वधु एवं उसके परिवार का सत्यापन किया जाता है। इसमें वधु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना, उसका पूर्व से विवाहित न होना तथा परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (वर्तमान में तीन लाख रुपये तक) के अंतर्गत होना और जिले का निवासी होना प्रमुख पात्रता शर्तें हैं।