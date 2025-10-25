वृंदावन में ऑनलाइन गाय बेचने के नाम पर संत से ठगी, पैसे लेने के बाद किया ये बड़ा कांड

संवाद सहयोगी, वृंदावन। केशीघाट घाट स्थित मुरारी मोहन कुंज निवासी एक संत ने इंटरनेट मीडिया पर देखकर दो गिरि गाय का सौदा कर उनकी रकम भी आनलाइन दे दी। लेकिन अज्ञात व्यक्ति ने गाय नहीं भेजी। संत ने गाय बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति के नाम प्रार्थना-पत्र दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केशीघाट क्षेत्र निवासी मुरारी मोहन कुंज के संत गोपाल दास ने 19 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर दो गिरि गाय देखी, जो कि सोनू जाट नामक युवक द्वारा बेचे जाने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया था। उस नंबर पर संत ने काल कर दो गिरि गाय का सौदा 70 हजार रुपये में कर दिया।

गाय विक्रेता सोनू जाट ने भी गाय के सौदा पर सहमति जताते हुए संत से कई बार में आनलाइन गाय बेचने क एवज में 53500 रुपये यूपीआइ से भेज दिए। संत ने जब दोनों गाय को जब आश्रम भेजने के लिए युवक सोनू जाट से कहा तो वह टालमटोल करने लगा और गाय आश्रम नहीं भेजी।