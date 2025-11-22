ओडिशा में दुष्कर्म कर वृंदावन में आकर छिप गया आरोपी, तलाशते हुए पहुंची पुलिस

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ओडिसा पुलिस ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित को पकड़ने के लिए वृंदावन में दबिश दी। ओडिसा के भुवनेश्वर निवासी एक परिवार वृंदावन आया था।

यहां मथुरा गेट चौकी क्षेत्र में रहने वाले युवक ने इस युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा दिया। प्रेम जाल में फंसाकर वह लड़की के घर ओडिसा पहुंच गया और उसके साथ घूमने फिरने के बाद दुष्कर्म किया।