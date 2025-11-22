ओडिशा में दुष्कर्म कर वृंदावन में आकर छिप गया आरोपी, तलाशते हुए पहुंची पुलिस
ओडिशा पुलिस ने वृंदावन में दुष्कर्म के एक आरोपी की तलाश में छापा मारा। भुवनेश्वर का एक परिवार वृंदावन आया था, जहाँ एक युवक ने युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने ओडिशा में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढने वृंदावन पहुंची, लेकिन वह भाग गया।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ओडिसा पुलिस ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपित को पकड़ने के लिए वृंदावन में दबिश दी। ओडिसा के भुवनेश्वर निवासी एक परिवार वृंदावन आया था।
यहां मथुरा गेट चौकी क्षेत्र में रहने वाले युवक ने इस युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा दिया। प्रेम जाल में फंसाकर वह लड़की के घर ओडिसा पहुंच गया और उसके साथ घूमने फिरने के बाद दुष्कर्म किया।
शादी से मना करने पर युवती ने ओडिसा के भुवनेश्वर स्थित थाना खंडगिरी में मुकदमा दर्ज कराया है। ओडिसा पुलिस शनिवार को आरोपित की तलाश में वृंदावन आई और दबिश दी। लेकिन, वह हाथ नहीं आ सका है।
