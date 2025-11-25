Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे बरसाना, श्रीमद्भागवत कथा का करेंगे रसपान

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को बरसाना पहुंचे। उन्होंने राधारानी मंदिर में दर्शन किए और माताजी गोशाला में श्रीमद्भागवत कथा में भाग लेने वाले हैं, जिसका आयोजन रमेश भाई ओझा कर रहे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और मंदिर में दर्शन के दौरान सुरक्षा कड़ी रही। शाम को गडकरी स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरसाना में हेलीपैड से राधारानी मंदिर जाते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार दोपहर बरसाना पहुंचे हैं। वे यहां राधारानी मंदिर में दर्शन करने के बाद माता जी गोशाला में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माताजी गोशाला में किया जा रहा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। प्रवक्ता रमेश भाई ओझा कथा का रसपान करा रहे हैं। इसी कथा को सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर करीब 12 बजे बरसाना पहुंचे।

    यहां बनाए गए हेलीपैड पर उनका स्थानीय भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। हेलीपैड से वे सीधे लाडलीजी के दर्शन करने के लिए गए। कड़े सुरक्षा घेरे में मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को सेवायतों ने प्रसादी भेंट की।

    इस दौरान आम श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर रोक दिया गया। मंदिर से केंद्रीय मंत्री दोपहर बाद कथास्थल पर पहुंचेंगे। शाम को वे स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं।

     