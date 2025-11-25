केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे बरसाना, श्रीमद्भागवत कथा का करेंगे रसपान

जागरण संवाददाता, मथुरा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार दोपहर बरसाना पहुंचे हैं। वे यहां राधारानी मंदिर में दर्शन करने के बाद माता जी गोशाला में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने जाएंगे।

माताजी गोशाला में किया जा रहा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। प्रवक्ता रमेश भाई ओझा कथा का रसपान करा रहे हैं। इसी कथा को सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर करीब 12 बजे बरसाना पहुंचे।

यहां बनाए गए हेलीपैड पर उनका स्थानीय भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। हेलीपैड से वे सीधे लाडलीजी के दर्शन करने के लिए गए। कड़े सुरक्षा घेरे में मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को सेवायतों ने प्रसादी भेंट की।

इस दौरान आम श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर रोक दिया गया। मंदिर से केंद्रीय मंत्री दोपहर बाद कथास्थल पर पहुंचेंगे। शाम को वे स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं।