Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर से मारी टक्कर, फिर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक बाइक सवार युवक, जगदीश उर्फ अक्कू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मांट-वृंदावन मार्ग पर हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों का कहना है कि पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, फिर गोली मारी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटनास्थल पर मृतक युवक की क्षतिग्रस्त बाइक और हत्या में प्रयुक्त तमंचा। फोटो:जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। बाइक सवार युवक की गुरुवार दोपहर दिनदहाड़े भीड़ से भरी सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मांट थाना क्षेत्र के मांट-वृंदावन रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप दोपहर पौने दो बजे अपने खेत पर बाइक से जा रहे एक युवक को गोली मारी गई। खून से लथपथ युवक जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने हंगामा कर जाम लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। मौके से तमंचा व कारतूस के खोखा मिले हैं। वहीं बाइक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त मिलने पर पुलिस सड़क हादसा मान रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर स्वजन को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    मृतक मांट राजा निवासी जगदीश उर्फ अक्कू गुरुवार को अपने खेत की ओर जा रहे थे। मांट-वृंदावन रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ट्रैक्टर से बाइक सवार युवक को टक्कर मारी गई। इसके बाद बाइक पर आए एक महिला और युवक ने उसे तीन गोली मार दी। हादसे में जगदीश की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    सूचना पर स्वजन पहुंच गए और आक्रोश जताते हुए हंगामा करके जाम लगा दिया। सीओ मांट आशीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। इसके बाद स्वजन को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि मृतक के पास मौके पर तमंचा व कारतूस मिले हैं। लेकिन प्रथमदृष्टया मामला सड़क हादसा का प्रतीत हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद ही गोली की जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।