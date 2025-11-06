मथुरा में बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर से मारी टक्कर, फिर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, मथुरा। बाइक सवार युवक की गुरुवार दोपहर दिनदहाड़े भीड़ से भरी सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मांट थाना क्षेत्र के मांट-वृंदावन रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप दोपहर पौने दो बजे अपने खेत पर बाइक से जा रहे एक युवक को गोली मारी गई। खून से लथपथ युवक जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने हंगामा कर जाम लगा दिया।

पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। मौके से तमंचा व कारतूस के खोखा मिले हैं। वहीं बाइक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त मिलने पर पुलिस सड़क हादसा मान रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर स्वजन को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक मांट राजा निवासी जगदीश उर्फ अक्कू गुरुवार को अपने खेत की ओर जा रहे थे। मांट-वृंदावन रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय के समीप उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ट्रैक्टर से बाइक सवार युवक को टक्कर मारी गई। इसके बाद बाइक पर आए एक महिला और युवक ने उसे तीन गोली मार दी। हादसे में जगदीश की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

सूचना पर स्वजन पहुंच गए और आक्रोश जताते हुए हंगामा करके जाम लगा दिया। सीओ मांट आशीष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। इसके बाद स्वजन को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।