    मुंबई में हत्या और मथुरा से पकड़ा ऑटो ड्राइवर, आरोपित ने पुलिस को बताई ऐसी कहानी; सब हो गए दंग

    By jitendra kumar gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:36 PM (IST)

    मुंबई में एक महिला की हत्या के बाद आरोपी चंद्रपाल सुरीर भाग गया जहां उसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चंद्रपाल जो आगरा के शमसाबाद का रहने वाला है मुंबई में टेम्पो चलाता था। उसने दावा किया कि हत्या उसने नहीं की बल्कि उसे फंसाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    महिला की हत्या कर सुरीर में छिपे आगरा के युवक को पकड़ा

    जागरण टीम, मथुरा। मुंबई में महिला की हत्या कर भागकर सुरीर में छिपे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपित युवक आगरा के शमसाबाद क्षेत्र का है। वह छिपने के लिए अपनी रिश्तेदारी में सुरीर आ गया था।

    मुंबई में मालवानी चर्च के समीप चार दिन पहले गुरुवार को एक महिला का अर्धनग्न शव मिला था। उनकी गला घोंट कर हत्या की गई थी।

    मुंबई के मालवानी चर्च के पास चार दिन पूर्व मिला था महिला का शव

    मुंबई पुलिस को महिला की हत्या के मामले की जांच में चंद्रपाल निवासी गांव गढ़ी रामसुख थाना शमसाबाद जिला आगरा का नाम सामने आया, जो मुंबई में टेंपो चलाने गया था। बताया गया है कि महिला की हत्या के बाद चंद्रपाल मुंबई से भाग कर रिश्तेदारी में सुरीर आ गया।

    मुंबई पुलिस ने शनिवार को आगरा पुलिस को लेकर उसके गांव रामसुख गढ़ी स्थित घर पर दबिश दी थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके स्वजन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।

    आगरा का युवक मुंबई में चलाता था टेंपो, पुलिस ले गई अपने साथ

    सुरीर के रिश्तेदार लोगों को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने चंद्रपाल को ले जाकर सुरीर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सूचना पर उसकी तलाश में घूम रही मुंबई पुलिस भी सुरीर आ गई और आरोपित युवक को अपने साथ ले गई।

    सुरीर थाना प्रभारी अभय कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या के मामले में मुंबई पुलिस रविवार को सुरीर से आगरा के एक युवक को अपने साथ ले गई है।

    महिला के शव के साथ कराया दुष्कर्म

    आरोपित युवक चंद्रपाल का कहना है कि महिला की हत्या उसने नहीं की है। दो अनजान लोग एक महिला को लेकर उसके टेंपो पर आए थे, लेकिन उस समय महिला की मृत्यु हो चुकी थी। उन लोगों ने फंसाने के उद्देश्य से चाकू दिखाकर उससे जबरन दुष्कर्म कराया था। इससे वह बेहद डर गया और पकड़े जाने के भय से मुंबई छोड़कर भाग आया। हालांकि लोग उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बताया गया है कि जिस महिला की हत्या हुई है वह सेक्स कैरेबियन थी।