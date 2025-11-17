लावारिस पड़े बंद बोरे में हो रही थी हलचल: खाेला तो मच गई पूरे गांव खलबली, बुलानी पड़ी वन विभाग की टीम

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। गांव मीरपुर में एक बोरे में हलचल होने पर खोला तो उसमें अजगर निकला। लोग भाग गए, बाद में अजगर को ड्रम में बंद कर वन टीम के सुपुर्द किया। गांव मीरपुर में रविवार सुबह नेत्रपाल शर्मा की दुकान के बाहर लावारिस हालत में एक बंद बोरा रखा मिला। दुकानदार ने देखा तो अंदर किसी के होने की हलचल हो रही थी।

आसपास लोगों से पूछा तो अनभिज्ञता जताई। दुकानदार ने आसपास लोगों के सामने बोरे को खुलवा कर देखा तो उसमें से अजगर बाहर निकल आया। भय के कारण लोग भाग खड़े हुए। बाद में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को ड्रम में किसी तरह बंद किया। अजगर वनकर्मियों के सुपुर्द किया, जिसे टीम ने जंगल में छोड़ दिया।