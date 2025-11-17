Language
    लावारिस पड़े बंद बोरे में हो रही थी हलचल: खाेला तो मच गई पूरे गांव खलबली, बुलानी पड़ी वन विभाग की टीम

    By Abhay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:28 AM (IST)

    मथुरा के सुरीर क्षेत्र के गांव मीरपुर में एक बोरे में हलचल होने पर उसे खोला गया, तो उसमें अजगर निकला। बोरा नेत्रपाल शर्मा की दुकान के बाहर लावारिस हालत में मिला था। अजगर निकलने से गांव में दहशत फैल गई। बाद में लोगों ने अजगर को ड्रम में बंद करके वन विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया।

    Hero Image

    बोरे से निकला अजगर।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। गांव मीरपुर में एक बोरे में हलचल होने पर खोला तो उसमें अजगर निकला। लोग भाग गए, बाद में अजगर को ड्रम में बंद कर वन टीम के सुपुर्द किया। गांव मीरपुर में रविवार सुबह नेत्रपाल शर्मा की दुकान के बाहर लावारिस हालत में एक बंद बोरा रखा मिला। दुकानदार ने देखा तो अंदर किसी के होने की हलचल हो रही थी।

    आसपास लोगों से पूछा तो अनभिज्ञता जताई। दुकानदार ने आसपास लोगों के सामने बोरे को खुलवा कर देखा तो उसमें से अजगर बाहर निकल आया। भय के कारण लोग भाग खड़े हुए। बाद में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को ड्रम में किसी तरह बंद किया। अजगर वनकर्मियों के सुपुर्द किया, जिसे टीम ने जंगल में छोड़ दिया।

    60 हजार रुपये में दलाल ने कराई शादी, दुल्हन फरार

    दलाल के जरिए हुई शादी के 20वें दिन दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। सुरीर क्षेत्र के 40 वर्षीय युवक ने शादी के लिए दलालों से बात की। 60 हजार रुपये में सौदा तय करने के बाद 23 अक्टूबर को मिर्जापुर जिले की एक युवती को शादी के नाम पर युवक को सौंप दिया। कुछ दिन बाद दुल्हन 12 नवंबर को ससुराल से भाग गई। एसआइ विनोद कुमार का कहना है शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।